Владислав Калинець очолював регіональне відділення ФДМУ три роки

Начальник регіонального відділення ФДМУ у Львівській, Закарпатській та Волинській областях Владислав Калинець звільнений з посади. Він керував регіональним відділенням три роки – з березня 2020 року.

«Завершився період моєї роботи в РВ ФДМУ. Три роки мого життя, праці і нових викликів», – повідомив Владислав Калинець у понеділок, 6 березня, у Facebook.

Владислав Калинець зазначив, що за час його керівництва у 2021 році регіональне відділення ФДМУ у Львівській, Закарпатській та Волинській областях посіло перше місце за успішністю серед усіх регіональних відділень, а у 2022 році забезпечило надходження до державного бюджету від приватизації та оренди майна у 600 млн грн, в той час як загальні надходження становили 2 млрд грн.

У коментарі ZAXID.NET Владислав Калинець уточнив, що написав заяву на звільнення «за угодою сторін», оскільки бачення керівництва ФДМУ на подальшу роботу розійшлися з його баченням.

«Керівництво повідомило, що в них своє бачення, своя команда. Вони хочуть на ключові регіональні відділення завести своїх людей. На питання, в чому полягає те, чи я їхня людина чи не їхня, бо я роботу роблю і добре роблю, – відповіді я не отримав. Виходячи з цих обставин, я вирішив не збурювати колектив, не робити проблемної ситуації. Тому прийняв рішення написати заяву», – розповів Владислав Калинець.

Екс-керівник регіонального відділення також назвав «не випадковими» збурення, викликані групою активістів, після приватизації готелю «Власта» у центрі Львова. Нагадаємо, готель «Власта», який належав Міноборони, ФДМУ продав з аукціону в січні за 115 млн грн.

50-річний Владислав Калинець очолював регіональне відділення ФДМУ у Львівській, Закарпатській та Волинській областях з березня 2020 року. Перед тим працював у банківській системі.