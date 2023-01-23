Готель Міноборони «Власта», розташований на вул. Клепарівській, отримає нового власника

У понеділок, 23 січня, Фонд держмайна продав на аукціоні готель «Власта» у Львові. До участі в аукціоні зголосилися 23 учасники, під час торгів вартість об’єкта зросла у 16 разів від початкової.

Аукціон з приватизації єдиного майнового комплексу державного підприємства Міноборони «Готель «Власта», що на вул. Клепарівській, 30, відбувся через електронну систему Prozorro.Продажі. Стартова ціна продажу об’єкта становила майже 7 млн грн.

Купити готель «Власта» зголосилися 23 учасники. Переможцем оголошено київську компанію «Магнус Трейдінг Україна», яка запропонувала найвищу ціну – 115 млн грн. Найближчим конкурентом киян була львівська «Компанія Будресурс» із пропозицією 105 млн грн, співвласниками якої є місцеві бізнесмени Юрій та Остап Доскічі та Богдан і Степан Продивуси.

За даними YouControl, ТзОВ «Магнус Трейдінг Україна» зареєстроване 3,5 роки тому у Києві. Основний вид діяльності – посередництво у торгівлі сільськогосподарською сировиною, живими тваринами, текстильною сировиною та напівфабрикатами. Кінцевим бенефіціарним власником компанії є киянин Олег Діденко. Компанія стане офційним власником готелю після укладання угоди з ФДМУ та оплати коштів.

Відповідно до умов аукціону, покупець єдиного майнового комплексу зобов’язаний погасити кредиторську заборгованість у розмірі майже 8 млн грн, зокрема, перед постачальниками, бюджетом, виплатити заборговану зарплату працівникам, а також зберегти колектив працівників протягом шести місяців.

Львівське територіальне медичне об'єднання «Багатопрофільна клінічна лікарня інтенсивних методів лікування та швидкої медичної допомоги» взяло участь в аукціоні із пропозицією 57 млн грн.

Як повідомлялося, Фонд держмайна виставив на продаж готель «Власта» на вул. Крепарівській, який належить Міноборони. Це 12-поверхова будівля загальною площею понад 8 тис. кв м, розташована на відстані 1,7 км від центру міста. Перше медичне об’єднання Львова заявило про намір придбати готель за стартовою ціною і виплатити всі борги та закликало інших учасників відмовитися від його купівлі. Готель планували використати для проживання пацієнтів, які потребують довготривалого лікування.