Двозірковий готель «Власта» належить державі в особі Міноборони

Фонд держмайна виставив на продаж готель «Власта», що на вул. Клепарівській у Львові. Готель належить Міністерству оборони. Про намір його продати міністерство оголосило ще влітку 2021 року.

«Готель «Власта» розташований на вул. Клепарівській, 30 біля стадіону СКА – за 1,7 км від центру Львова. Це 12-поверхова будівля загальною площею понад 8 тис. кв м. Стартова ціна продажу готелю становить майже 7 млн грн. Аукціон відбудеться на електронному майданчику «Prozorro.Продажі» 23 січня.

Як зазначається в інформаційному повідомленні ФДМУ, готель має кредиторську заборгованість у розмірі майже 8 млн грн, зокрема, перед постачальниками, бюджетом, також борг із виплати зарплати працівникам. Станом на кінець жовтня там налічувалося 30 працівників.

Двозірковий готель «Власта» продають з аукціону (фото ФДМУ)

Відповідно до умов аукціону, покупець єдиного майнового комплексу державного підприємства Міністерства оборони «Готель «Власта» зобов’язаний виплатити заборговану зарплату та покрити борги перед бюджетом, а також зберегти колектив працівників протягом шести місяців.

Двозірковий готель «Власта» зведений у 1976 році, до початку 1990-х готель мав назву «Росія». Власне готель займає дев’ять поверхів, решту використовували під гуртожитки військовослужбовців. Кожен номер має власний санвузол та балкон. Також у будівлі є два бари, ресторан, перукарня, пральня та конференц-зал.