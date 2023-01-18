Перше медоб’єднання Львова хоче придбати готель «Власта»
Готель, який сьогодні належить Міністерству оборони, планують переобладнати для потреб пацієнтів
Перше медоб’єднання Львова хоче придбати готель «Власта», який Фонд держмайна виставив на аукціон. У середу, 18 січня, генеральний директор Першого медоб’єднання Львова Олег Самчук звернувся до учасників аукціону, які планують викупити цей готель з проханням зняти свої кандидатури на користь пацієнтів найбільшої в Україні лікарні – Першого медоб’єднання Львова. Торік лікарі медоб'єднання пролікували 11 тисяч поранених та 80 тисяч переселенців, повідомили в лікарні. У майбутньому для пацієнтів у готелі планують облаштувати житло для пацієнтів.
«Людям, які приїздять до нас з усієї України, на час реабілітації та протезування потрібне житло у Львові. Нині це – сотні пацієнтів. Далі будуть тисячі. Цим житлом може стати старий радянський готель, який ми спільно з містом готові викупити за стартовою ціною, сплатити борги і відремонтувати. Звертаємося до усіх учасників аукціону: відкличте свої заявки. Підтримайте лікарню і наших пацієнтів! Українці не мають шукати медичної допомоги за кордоном, всі найкращі умови для наших людей ми маємо зробити в Україні!», – заявив Олег Самчук.
Медоб’єднання має можливість заплатити лише стартову ціну. Відтак, така купівля буде можливою, лише якщо учасники зі сфери бізнесу відмовляться від участі в аукціоні на користь медзакладу.
Комісія фінансів та планування бюджету і комісія з охорони здоров’я ЛМР на спільному засіданні, яке відбулося 18 січня, звернулися до Прем’єр міністра України Дениса Шмигаля з проханням зняти з продажу готель«Власта» у Львові з подальшою передачею його для використання ТМО1.
Депутати міської ради погодилися з тим, що готель «Власта» під час війни міг би виконувати функцію реабілітаційного центру для військових, а через кілька років там могло би бути соціальне житло для ВПО.
Нагадаємо, Фонд держмайна виставив на продаж готель «Власта», що на вул. Клепарівській у Львові. Готель належить Міністерству оборони. Про намір його продати міністерство оголосило ще влітку 2021 року. Стартова ціна продажу готелю становить майже 7 млн грн. Аукціон відбудеться на електронному майданчику «Prozorro.Продажі» 23 січня.
Двозірковий готель «Власта» зведений у 1976 році, до початку 1990-х готель мав назву «Росія». Власне готель займає дев’ять поверхів, решту використовували під гуртожитки військовослужбовців. Кожен номер має власний санвузол та балкон. Також у будівлі є два бари, ресторан, перукарня, пральня та конференц-зал.