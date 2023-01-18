Стпартова ціна продажу готелю - майже 7 млн грн

Перше медоб’єднання Львова хоче придбати готель «Власта», який Фонд держмайна виставив на аукціон. У середу, 18 січня, генеральний директор Першого медоб’єднання Львова Олег Самчук звернувся до учасників аукціону, які планують викупити цей готель з проханням зняти свої кандидатури на користь пацієнтів найбільшої в Україні лікарні – Першого медоб’єднання Львова. Торік лікарі медоб'єднання пролікували 11 тисяч поранених та 80 тисяч переселенців, повідомили в лікарні. У майбутньому для пацієнтів у готелі планують облаштувати житло для пацієнтів.

«Людям, які приїздять до нас з усієї України, на час реабілітації та протезування потрібне житло у Львові. Нині це – сотні пацієнтів. Далі будуть тисячі. Цим житлом може стати старий радянський готель, який ми спільно з містом готові викупити за стартовою ціною, сплатити борги і відремонтувати. Звертаємося до усіх учасників аукціону: відкличте свої заявки. Підтримайте лікарню і наших пацієнтів! Українці не мають шукати медичної допомоги за кордоном, всі найкращі умови для наших людей ми маємо зробити в Україні!», – заявив Олег Самчук.

Медоб’єднання має можливість заплатити лише стартову ціну. Відтак, така купівля буде можливою, лише якщо учасники зі сфери бізнесу відмовляться від участі в аукціоні на користь медзакладу.

Комісія фінансів та планування бюджету і комісія з охорони здоров’я ЛМР на спільному засіданні, яке відбулося 18 січня, звернулися до Прем’єр міністра України Дениса Шмигаля з проханням зняти з продажу готель«Власта» у Львові з подальшою передачею його для використання ТМО1.

Депутати міської ради погодилися з тим, що готель «Власта» під час війни міг би виконувати функцію реабілітаційного центру для військових, а через кілька років там могло би бути соціальне житло для ВПО.

Нагадаємо, Фонд держмайна виставив на продаж готель «Власта», що на вул. Клепарівській у Львові. Готель належить Міністерству оборони. Про намір його продати міністерство оголосило ще влітку 2021 року. Стартова ціна продажу готелю становить майже 7 млн грн. Аукціон відбудеться на електронному майданчику «Prozorro.Продажі» 23 січня.

Двозірковий готель «Власта» зведений у 1976 році, до початку 1990-х готель мав назву «Росія». Власне готель займає дев’ять поверхів, решту використовували під гуртожитки військовослужбовців. Кожен номер має власний санвузол та балкон. Також у будівлі є два бари, ресторан, перукарня, пральня та конференц-зал.