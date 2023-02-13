База відпочинку «Трембіта» у Верхньому Синьовидному складається з шести будинків та розташована на земельній ділянці площею 0,19 га

У понеділок, 13 лютого, Фонд державного майна України продав базу відпочинку «Трембіта» у селі Верхнє Синьовидне на Львівщині за 1,2 млн грн. Цю базу відпочинку вже двічі виставляли на аукціон минулого року зі стартовою ціною понад 37 тис. грн. Однак підприємці, які перемагали, запропонувавши ціну 5 та 4 млн грн, в кінцевому результаті від купівлі об’єкта відмовилися.

Повторний аукціон відбувся на електронному майданчику Prozorro.Продажі 13 лютого. Цього разу стартова ціна об’єкта зменшилася на 50% і становила 18,7 тис. грн. Купити базу зголосилися сім учасників. Переміг львівський підприємець Іван Констанкевич з пропозицією 1,2 млн грн.

За даними YouControl, Іван Констанкевич є власником львівської фірми «Школярик Захід» зі статутним капіталом 1000 грн, основним видом діяльності якої є «діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту».

Керівник регіонального відділення Фонду держмайна Владислав Калинець пояснив ZAXID.NET, що ключову роль в повторному аукціоні зіграв гарантійний внесок, який був збільшений до 200 тис. грн (під час першого аукціону він становив 7,5 тис. грн). Гарантійний внесок не повертається і йде в бюджет в разі відмови переможця від купівлі об’єкта.

«Відповідно до законодавства, після відмови на другому акціоні гарантійний внесок збільшується до 30 мінімальних зарплат (200 тис. грн). Тому відбувалися дуже приземлені торги, була менша кількість учасників. Я прогнозую, що це остаточна ціна, яка буде проплачена», – зазначив Владислав Калинець.

База відпочинку «Трембіта» у Верхньому Синьовидному раніше належала державній компанії «Укртрансгаз» і складається з шести невеличких дерев'яних будиночків та розташований на земельній ділянці площею 0,19 га. База збудована у 1990-х роках і недіюча близько восьми років.