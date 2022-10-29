База відпочинку «Трембіта» у Верхньому Синьовидному складається з шести відпочинкових будинків

Фонд державного майна України продав базу відпочинку «Трембіта» у Верхньому Синьовидному за 5 млн грн. Новим власником відпочинкової бази стане львівський підприємець, який під час торгів підняв ставки у 133 рази від початкової вартості об'єкта.

На аукціон з приватизації бази відпочинку подалося 83 учасники і за інформацією ФДМУ, – це рекордна кількість претендентів на придбання держмайна. Аукціон стартував в 11:42 п'ятниці, 28 жовтня, тривав упродовж 13 годин і завершився після опівночі уже 29 жовтня. Стартова вартість 37,7 тис. грн упродовж торгів зросла до понад 5 млн грн.

Переможцем аукціону та новим власником бази відпочинку «Трембіта» став львівський бізнесмен Тарас Марусин. Його фінальна пропозиція у 133 рази перевищила початкову вартість і становила 5 000 001 грн. За даними YouControl, основний вид діяльності підприємця Тараса Марусина – діяльність у сфері електрозв'язку.

Незабаром Фонд державного майна має підписати договір з переможцем торгів.

Додамо, що комплекс бази відпочинку «Трембіта» у Верхньому Синьовидному складається з шести будинків та розташований на земельній ділянці площею 0,19 га. Балансоутримувачем комплексу є «Управління "Укргазтехзвязок" АТ "Укртрансгаз"».