Будинок відпочинку ДП «Укрспирт» у Модричах купила фірма із Закарпаття

Фонд держмайна продав з аукціону будинок відпочинку ДП «Укрспирт» у селі Модричі, що біля Трускавця на Львівщині. Об’єкт за 1,7 млн грн купила закарпатська фірма «І Контракт».

Фонд державного майна виставив на приватизацію через електронну систему Prozorro.Продажі одноповерхову будівлу з мансардним поверхом на вул. Курортній, 3 у селі Модричі Львівської області площею 221,3 м². Будинок відпочинку ДП «Укрспирт» займає земельну ділянку розміром 0,06 га.

Стартова ціна лоту становила 71,5 тис. грн. На аукціон, який відбувся 26 жовтня, зголосилися вісім учасників. Перемогло ТОВ «І Контракт», запропонувавши ціну 1 700 001 грн, що лише на 1 грн більша від пропозиції найближчого конкурента. Відповідно до приватизаційних умов, інвестор може використовувати об'єкт на власний розсуд.

Керівник Регіонального відділення фонду державного майна України у Львівській, Закарпатській та Волинській областях Владислав Калинець нагадав, що цей об’єкт вже декілька разів виставлявся на аукціон у 2021 році, але переможці, декларувавши ціну декілька мільйонів гривень, у подальшому відмовлялися від купівлі.

«Спрогнозую, що цей об'єкт цього разу буде придбаний», – написав Владислав Калинець у Facebook 28 жовтня.

Курортне село Модричі розташоване за 8 км на північ від Трускавця, поблизу є джерела з мінеральними водами, серед яких «Нафтуся» та «Моршинська». В селі функціонують санаторії, бази відпочинку та реабілітаційні центри.

За даними YouControl, ТОВ «І Контракт» зареєстроване понад 18 років тому в Ужгороді. Кінцевим бенефіціарним власником є мешканець Ужгорода Альфред Кайнц.