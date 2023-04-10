Востаннє завод виконував державне замовлення ще в 2005 році

Рівненський авторемонтний завод продали на аукціоні за 2,5 млн грн. Вперше завод виставляли на продаж у березні зі стартовою ціною понад 600 тис. грн, але тоді не знайшлося охочих, тож завод виставили на приватизацію вдруге. Переможцем торгів стало київське підприємство з виробництва бетону.

Як йдеться на «Prozorro.Продажі», аукціон відбувся у понеділок, 10 квітня. У торгах взяли участь три учасники: дві київські фірми та одна волинська. Найбільшу суму, це 2,5 млн грн, запропонував київський «Комбінат будівельних матеріалів». Він і став переможцем торгів. Стартова ціна заводу становила 308 тис. грн, але в процесі вона зросла у вісім разів.

Згідно з даними на YouControl, ТОВ «Комбінат будівельних матеріалів» зареєстроване у Києві влітку 2022 року. Підприємство спеціалізується на виготовленні виробів з бетону для будівництва.

Як повідомляв очільник «Укроборонпрому» Юрій Гусєв, востаннє Рівненський автомобільний ремонтний завод виконував держзамовлення ще у 2005 році. Протягом останніх років підприємство дуже мало працювало і накопичило близько 40 млн грн кредиторської заборгованості, з них понад 8 млн грн – це заборгована зарплата для працівників.

Згідно з умовами аукціону, новий власник повинен буде погасити весь кредиторський борг.