На торгах продали приміщення «Промінвестбанку» на мікрорайоні Перемоги

У Вараші продали відділення «Промінвестбанку» за 6,7 млн грн. Приміщення, площею понад 700 м2, викупив підприємець з Вараського району Сергій Олеш, який займається продажем будматеріалів та сантехніки. В процесі торгів ціна лоту зросла на 1,6 млн грн.

Як йдеться на сторінці аукціону, торги відбулись ще 22 грудня. На них зареєструвались двоє учасників: ТОВ «Грін зона» та підприємець Сергій Олеш. Більшу суму, а це 6,7 млн грн, запропонував Сергій Олеш, відтак він й став переможцем торгів. Станом на середу, 18 січня, підприємець вже оплатив покупку та підписав угоду.

Згідно з даними на YouControl, Підприємець Сергій Олеш з села Стара Рафалівка Вараського району зареєстрував свій ФОП в 2006 році. Основний вид діяльності – роздрібна торгівля будматеріалами і сантехнікою.

Приміщення «Промінвестбанку», яке викупив чоловік, розміщене за адресою мікрорайон Перемоги, 42А та має площу 721 км2. Судячи з інформації з відкритих джерел, раніше за цією адресою працювало відділення «Промінвестбанку», однак в 2019 році його закрили.

«Промінвестбанк» був одним із найбільших українських банків за обсягом активів і також був власністю російського державного «Внєшекономбанку». Нагадаємо, що 25 лютого Нацбанк вирішив відкликати ліцензію та ліквідувати «Промінвестбанк» у зв'язку з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну.