До лоту входять конюшні, ангари та семеро коней

Мирогощанський іподром продали на аукціоні за 920 тис. грн. Його викупило місцеве комунальне підприємство, яке займається вивозом сміття. В процесі торгів вартість лота зросла на понад 100 тис. грн.

Про продаж Мирогощанського іподрому повідомив голова Рівненської військової адміністрації Віталій Коваль. Торги відбулись 25 жовтня. «Мирогощанський іподром знайшов нового власника. За допомоги Дубенської районної військової адміністрації його викупила у держави Мирогощанська територіальна громада», – повідомив він.

В аукціоні взяли участь два учасники: місцеве комунальне підприємство «Мирогощанське» та ТОВ «Метагро». Стартова ціна зросла з 806 тис. грн до 920 тис. грн. До проданого майнового комплексу входять конюшні, іподром, ангар, а також семеро коней.

«Нещодавно разом з екс-керівницею фонду Ольгою Батовою відвідували іподром. Говорили про важливість появи тут нового власника, який зробив би його точкою росту кінного спорту та розвитку іпотерапії. Над туристичною привабливістю та розвитком об’єкта тепер працюватиме тергромада», – зазначив Віталій Коваль.

Наразі у Мирогощанському іподромі працює центр реабілітації для військових та дітей.

Згідно з даними на YouControl, КП «Мирогощанське» було зареєстроване в 2011 році. Його основним видом діяльності є збирання безпечних відходів. Наразі його керівником є Андрій Германюк, він же також є депутатом Мирогощанської громади.