Наразі у Мирогощанському іподромі працює центр реабілітації для військових та дітей

Фонд державного майна виставив на продаж іподром, що у селі Мирогоща на Рівненщині. Його планують продати за 806,3 тис. грн. До майнового комплексу входять конюшні, іподром, ангар, а також семеро коней.

Про продаж Мирогощанського іподрому повідомив голова Рівненської військової адміністрації Віталій Коваль у середу, 19 жовтня. Аукціон відбудеться 25 жовтня.

Зазначимо, що в 2020 році на аукціон виставили 75% акцій підприємства. З другого разу їх продали за 148 тис. грн. Наразі ж йдеться про продаж нерухомого майна: конюшні, іподром, ангари. Крім того, продають також сімох коней, найстарішому з яких 14 років.

«Нещодавно разом з екс-керівницею фонду Ольгою Батовою відвідували іподром. Обговорили важливість появи тут нового власника. Адже хочеться, щоб він був точкою росту кінного спорту та розвитку іпотерапії. Нагадаю, коли почалася повномасштабна війна, іподром став прихистком для коней-переселенців», – повідомив Віталій Коваль.

Наразі у Мирогощанському іподромі працює центр реабілітації для військових та дітей.