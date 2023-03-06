На приватизацію виставили авторемонтний завод на вулиці Соборній у Рівному

У Рівному на приватизацію виставили авторемонтний завод. Стартова ціна підприємства – 616 тис. грн. Відомо, що останніми роками завод не працював на повну потужність, а своїм працівникам він боргує понад 8 млн грн зарплати.

Як йдеться на сторінці аукціону на Prozorro.Продажі, лот виставили у неділю, 5 березня. Аукціон відбудеться 31 березня. Наразі стартова ціна заводу, що на вулиці Соборній у Рівному, становить 616 тис. грн. Загальна площа усіх об'єктів перевищує 7 тис. м2.

Завод спеціалізується на технічному обслуговуванні та ремонті автомобілів. Також на YouControl вказано, що додатковими видами діяльності є виробництво автомобілів, деталей до них та торгівля транспортом. Зареєстроване підприємство ще в 1994 році, наразі його керівником є Олександр Таборовець.

Як повідомляв очільник «Укроборонпрому» Юрій Гусєв, востаннє Рівненський автомобільний ремонтний завод виконував держзамовлення ще у 2005 році. Протягом останніх років підприємство дуже мало працювало і накопичило близько 40 млн грн кредиторської заборгованості, з них понад 8 млн грн – це заборгована зарплата для працівників.

Згідно з умовами аукціону, новий власник повинен буде погасити всю зарплату, а також не звільняти працівників протягом перших шести місяців.