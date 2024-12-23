Причину катастрофи літака розслідує Центр із розслідування та запобігання авіаційним інцидентам

У неділю, 22 грудня, в центрі туристичного міста Грамаду, що на півдні Бразилії, впав невеликий пасажирський літак. Унаслідок катастрофи загинули щонайменше 10 людей, повідомило агентство Reuters 23 грудня.

За словами губернатора штату Ріу-Гранді-ду-Сул Едуардо Лейте, власник і пілот літака Луїс Клаудіо Галеацці загинув разом з іншими дев'ятьма пасажирами, всі вони були членами його сім'ї. Окрім того, травми отримали 17 людей, з яких двоє перебувають у важкому стані.

Лейте розповів, що двомоторний літак Piper PA-42-1000 1990 року випуску вилетів після дев’ятої години ранку за місцевим часом з сусіднього аеропорту Канела і прямував до міста Жундіаї у штаті Сан-Паулу за несприятливих погодних умов.

За повідомленням місцевої влади, літак спочатку вдарився об димохід будівлі, потім об другий поверх будинку, а згодом врізався в меблевий магазин. Уламки також впали біля сусіднього готелю. Наразі точну причину катастрофи з'ясовує Центр розслідування та запобігання авіаційним інцидентам з цивільними повітряними суднами (Cenipa).

Reuters зазначає, що місто Грамаду, розташоване у гірському регіоні, є найпопулярнішим туристичним напрямком у Ріу-Гранді-ду-Сул.

До слова, 22 грудня у турецькому місті Мугла розбився медичний гелікоптер. Одразу після вильоту він зачепився за лікарню та впав поруч. Унаслідок авіакатастрофи загинули двоє пілотів, лікар та медпрацівник.