В аварії постраждали троє людей

У Рівненські області 25 травня сталася ДТП за участі трьох автомобілів. Внаслідок зіткнення одна людина загинула, і ще троє зазнали поранень, повідомили у пресслужбі поліції Рівненської області.

За даними правоохоронців, аварія сталася близько 10:20 на трасі «Городище-Ріне-Старокостянтинів» біля села Тихе. 38-річний мешканець Костополя на Opel Zafira, який перебував напідпитку, зіштовхнувся з попутним авто Nissan Note. За кермом перебувала 24-річна мешканка села Яринівка, яка їхала разом зі своїми дітьми.

«Від удару Opel відкинуло на зустрічну смугу, де відбулося зіткнення з автомобілем Mercedes-Benz, яким керував 43-річний рівнянин. Унаслідок ДТП загинув пасажир легковика Opel, 50-річний костопільчанин», – повідомили у пресслужбі поліції.

Водія машини Opel, в якого виявили 2,14 проміле алкоголю в крові, госпіталізували з незначними травмами. Також госпіталізували 24-річну водійку Nissan Note та її дітей – 7-річного хлопчика та 11-місячну дівчину.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 ККУ (порушення ПДР, що спричинило смерть потерпілого). Наразі вирішується питання щодо затримання 38-річного винуватця ДТП.