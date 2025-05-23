У Винниках трапилася ДТП за участі дітей. Водій Volkswagen А8 збив двох пішоходок. ДТП трапилася 22 травня близько 14:10 на вул. Галицькій, повідомили у департаменті з питань цивільного захисту ЛОВА.

«Водій автомобіля 2002 року народження здійснив наїзд на двох пішоходів, малолітню мешканку м. Винники 2015 року народження та малолітню мешканку с. Чишки 2015 року народження», – зазначено у повідомленні.

Дівчат з травмами доставили в дитячу лікарню св. Миколая.

Слідчі зʼясовують обставини аварії.

Того ж дня близько 20:10 у Самборі на вул. Білозора, водій автомобіля Audi e-tron мешканець с. Міжгайці 1989 року народження збив пʼятирічного пішохода, який вибіг на проїзну частину дороги. Хлопчика госпіталізували в Самбірську лікарню. У поліції повідомили, що водій був нетверезим.