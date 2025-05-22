Volkswagen Eos під керуванням 25-річного мешканця Львова в'їхав у зупинку на вул. Шота Руставелі

Водій Volkswagen вʼїхав у зупинку громадського транспорту у Львові. Внаслідок ДТП травмована 21-річна жінка, її госпіталізували в реанімацію.

Як повідомили у поліції, ДТП трапилась ввечері 21 травня на перехресті вулиць Шота Руставелі та Костомарова у Львові. На дорозі зіткнулись автомобілі Toyota Camry, яким керував 45-річний львів’янин, та Volkswagen Eos під керуванням 25-річного мешканця Львова. Після цього Volkswagen Eos за інерцією виїхав на зупинку громадського транспорту, де наїхав на 21-річну львів’янку.

Відео початку аварії потрапило на камери спостереження закладів поблизу.

Відео Facebook/Зручне місто

Наслідки аварії зняли на відео перехожі львів’яни і оприлюднили у соцмережах. Як видно на одному з таких відео, Volkswagen Eos стоїть між скляним павільйоном громадської зупинки та кіоском з продажу квитків на громадський транспорт. При цьому видно, що авто знесло частину павільйону.

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Відео Facebook/Миколи Савельєва

Внаслідок ДТП жінка отримала тілесні ушкодження, її госпіталізували в реанімацію. За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ.