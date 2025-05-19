Відбулося зіткнення автомобілів Renault Sandero та Ford Mondeo

У неділю, 18 травня, на автодорозі «Східний під’їзд до міста Львова», між селом Гамаліївка та містом Дубляни, трапилася ДТП. Є загибла та постраждалі. Про це повідомили у поліції Львівської області.



Як попередньо встановили правоохоронці, відбулося зіткнення автомобілів Renault Sandero, яким керував 69-річний киянин, та Ford Mondeo під керуванням 66-річного львів’янина.



Внаслідок ДТП водії обох транспортних засобів та пасажирка Renault Sandero, 69-річна киянка, отримали тілесні ушкодження. Їх доставили до медичного закладу. Попри зусилля медиків, жінка померла в лікарні.



За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого. Правоохоронці встановлюють обставини події.