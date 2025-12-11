Водій Renault Sandero спричинив смертельну ДТП, повертаючи з крайньої правої смуги ліворуч

Пустомитівський районний суд Львівської області виніс вирок уродженцю Києва Геннадію Хрущу, який у травні 2025 року спричинив смертельну ДТП на трасі у селі Гамаліївка біля Львова, в якій загинула його пасажирка. Суд призначив винуватцю умовне покарання.

За матеріалами справи, смертельна аварія сталася 18 травня 2025 року близько 11:30 на об’їзній дорозі Львова у селі Гамаліївка. 69-річний киянин Геннадій Хрущ за кермом автомобіля Renault Sandero порушив правила дорожнього руху та розпочав здійснювати маневр повороту ліворуч з крайньої правої смуги, не зайнявши крайню ліву смугу. При цьому водій Renault Sandero зіткнувся з автомобілем Ford Mondeo, який рухався в попутному напрямку в середній смузі позаду нього.

У результаті ДТП 69-річна пасажирка Renault Sandero отримала значні переломи та розриви внутрішніх органів, унаслідок чого загинула. У суді винуватець свою вину визнав.

Суддя Дмитро Кукса визнав Геннадія Хруща винним у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть (ч.2. ст. 286 ККУ) та призначив йому покарання у вигляді трьох років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на два роки. Водночас вироком суду винуватця звільнили від основного покарання, встановивши рік випробувального терміну. Вирок ще може бути оскаржений.

За даними YouControl, Геннадій Хрущ зареєстрований як ФОП, що займається виробництвом дерев’яних будівельних конструкцій та столярних виробів.