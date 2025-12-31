Українська мова буде додана до мов спілкування з Санта Клаусом. Про це у середу, 31 грудня, Уповноваженій із захисту державної мови Олені Івановській повідомили в Міністерстві закордонних справ України.

Як йдеться у повідомленні, посольство України у Фінляндській Республіці отримало схвальну відповідь від керівниці Поштового відділення Санта Клауса Каті Тервонен щодо ініціативи про надсилання листів українською мовою. Діти отримуватимуть відповіді на їхні листи від Санти також українською.

«Надзвичайно важливо, що навіть у таких, здавалося б, символічних речах, як різдвяна пошта від Санта Клауса, враховується право українських дітей отримувати різдвяні привітання державною мовою. Такі ініціативи демонструють солідарність з Україною та розуміння, наскільки важливо українським дітям отримати листи від Санта Клауса рідною мовою», – повідомила Олена Івановська.

Раніше у вересні Олена Івановська подала звернення до МЗС щодо відповідей на листи дітей українською мовою від Санта Клауса.