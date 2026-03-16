Чоловік наставив на поліцейського пістолет, після чого правоохоронець здійснив два постріли з табельної зброї

У Запоріжжі поліцейський, який прибув на виклик, застосував табельну зброю проти агресивно налаштованого чоловіка, який виявився військовим у СЗЧ. Від отриманих поранень той помер, повідомили у пресслужбі Національної поліції у понеділок, 16 березня.

За даними правоохоронців, близько 06:30 екіпаж патрульної поліції отримав виклик про побиття та спробу пограбування у Хортицькому районі міста. На місці поліцейські виявили чоловіка, який повідомив про двох чоловіків, ймовірно причетних до злочину.

Зазначається, що під час зʼясування обставин один з чоловіків почав агресивно поводитися, ігнорувати вимоги поліцейських та дістав пістолет.

У пресслужбі поліції повідомили, що патрульний застосував табельну вогнепальну зброю відповідно ст. 46 закону для відвернення загрози життю та здоров’ю. Поліцейський здійснив два постріли, після чого один з правопорушників втік, а інший намагався застосувати проти патрульного газовий балончик.

На відео, яке оприлюднила Національна поліція, видно діалог правоохоронця з чоловіком, який дістає пістолет та наставляє його на патрульного. Також на кадрах чути постріли і видно чоловіка, який тікає. Другий учасник конфлікту зупинився та здався поліцейському.

«Згодом неподалік поліцейські виявили нападника мертвим. Правоохоронці встановили його особу – ним виявився військовослужбовець, який самовільно залишив військову частину. Його спільник також знаходиться у статусі СЗЧ», – повідомили у пресслужбі поліції.

На місці події працюють слідчі та оперативники, а також представники ДБР. Обставини події встановлюються.