На Львівщині очікують невеликий дощ з мокрим снігом

З вівторка, 17 березня, синоптики прогнозують похолодання у Львові та області. Очікуються невеликі опади, місцями з мокрим снігом. За даними Львівського регіонального гідрометцентру, погоду визначатиме проходження малоактивного холодного атмосферного фронту з заходу.

17 березня на Львівщині буде марно з проясненнями. Місцями – невеликий дощ з мокрим снігом. Вночі та вранці – слабкий туман. Вітер північно-східний, 5–10 м/с. Температура вночі – 0–5° тепла, вдень – 7–12° тепла.

У середу, 18 березня, в області очікується хмарна погода з проясненнями, без опадів. Нічна температура становитиме від +1° до -1°C, денна – 10–12° тепла. Вітер північно-східний, 5–10 м/с.

У четвер, 19 березня, буде хмарно з проясненнями, без опадів. Нічна температура – від +1° до -1°C, денна – 8–10° тепла. Вітер північно-східний, 5–10 м/с.

У пʼятницю, 20 березня, вночі місцями невеликий мокрий сніг. Нічна температура – від +3 до +1°C, денна – 8–10° тепла. Вітер західний, 5–10 м/с.

У суботу, 21 березня, на Львівщині опадів не прогнозують. Нічна температура коливатиметься від +3 до +1°C, денна – 8–10° тепла. Вітер північно-східний, 5–10 м/с.