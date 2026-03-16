Ділянка розміщена неподалік котеджного містечка

Давидівська сільська рада за 2 млн грн продала земельну ділянку під будівництво та обслуговування будівель торгівлі. Земельну ділянку у передмісті купив підприємець із Дніпра Роман Федорєєв.

Ділянку площею 0,076 га у селі Пасіки-Зубрицькі виставили 27 січня 2026 року через онлайн-майданчик «Прозоро. Продажі» зі стартовою ціною 1,9 млн грн. Торги провели 27 лютого. У торгах взяло участь два учасника. Найвищу ціну за земельну ділянку запропонував підприємець із Дніпра Роман Федорєєв – 2 млн грн. Ділянка призначена для будівництва та обслуговування будівель торгівлі.

Як видно з фотографій, опублікованих на торгах, ділянка розміщена при дорозі, неподалік котеджного містечка «Західна Баварія» на вул. Старої Липи, в районі готельно-ресторанного комплексу «Soprano».

Згідно з даними аналітичного порталу YouControl, Роман Федорєєв зареєстрований як ФОП у 2003 році в місті Дніпро. Основний вид його діяльності – неспеціалізована оптова торгівля.