За виготовлення фіктивного документа військовий заплатив 17 тис. грн

Ковельський міськрайонний суд Волинської області виніс вирок військовослужбовцю, який купив водійське посвідчення. Суд оштрафував його на 3400 грн.

За матеріалами справи, у травні 2025 року Андрій С. купив за 17 тис. грн водійське посвідчення двох категорій «B» та «C». Зазначається, що військовий медик замовив у незнайомця підроблений документ по телефону. Після дзвінка він перерахував шахраю 17 тис. грн та надав свої особисті дані, фото та підпис. У червні 2025 року військовий отримав фіктивний документ у відділенні «Нової пошти» у місті Дружківка Краматорського району Донецької області.

6 лютого 2026 року близько 11:16 Андрій С. їхав за кермом Toyota Rav у Ковелі на вул. Володимира Івасюка, де його зупинили поліцейські, які виявили у водія підроблений документ.

Суддя Петро Бойчук визнав Андрія С. винним у пособництві виготовлення підробленого документа, його використанні та призначив йому штраф у розмірі 3400 грн. Також обвинувачений має сплатити 3119,90 грн процесуальних витрат на користь держави. Вирок ще може бути оскаржений.