На території колишнього заводу планують збудувати чотириповерховий торгово-офісний комплекс

Департамент архітектури та містобудування Львівської міської ради відмовився видати містобудівні умови та обмеження на будівництво торгового центру на території колишнього заводу «Хвиля». Забудовник не узгодив земельні питання з Львівською ОВА, якій належить ділянка.

Йдеться про будівництво торгово-офісного центру на вул. Наукова, 7, на території колишнього заводу «Хвиля». Земля належить Львівській ОВА, натомість майно заводу загальною площею 9414 м² у 2018 році з аукціону викупило ПП «Аверс-Lviv» за 51 млн грн.

«За рішенням містобудівної ради, будівництво потрібно узгодили з суміжними будівлями, а також формування вулиць і проїздів. Архітектори працюють із цим. Готуємо відмову в містобудівних умовах і обмеженнях, оскільки в поданому пакеті документів відсутня згода власника земельної ділянки – Львівської ОВА», – пояснив головний архітектор Львова Антон Коломєйцев.

Проєкт забудови ділянки презентували на засіданні архітектурно-містобудівної ради 22 грудня 2025 року. Судячи з візуалізацій, на вул. Науковій, 7 планують збудувати чотириповерховий торговий центр із офісами і рестораном.

ПП «Аверс-Lviv»зареєстроване у 2017 році, за рік до викупу заводу. Фірма належить львівському бізнесмену Любомиру Гойдику та юристці Юлії Окунь. Обидвоє вони були серед засновників львівської фабрики «Юність», а Юлія Окунь є бізнес-партнеркою Дубневичів через фірму «Науково-виробниче підприємство “Енергія-Новояворівськ”».

Зазначимо, що на сусідній ділянці компанія «Енергоінвест» Зіновія Козицького будує ЖК «Меценат».