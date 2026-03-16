Уламки дрона біля Монумента Незалежності

Вранці понеділка, 16 березня, росіяни атакували безпілотниками Київську область та Київ. Уламки дрона впали біля Монумента Незалежності у центрі Києва – за даними Defence Express, цей дрон виявився російським «Ланцетом» з вбудованим штучним інтелектом.

Місцеві телеграм-канали поширили фото і відео, на яких видно задимлення на Майдані Незалежності біля тріумфальної колони. На кадрах також видно уламки безпілотника.

Defence Express з посиланням на власні джерела повідомив, що безпілотник мав характерне хвостове оперення зі штовхаючим гвинтом та крила, притаманні російським моделям «Ланцет».

«З великою долею ймовірності у цьому дроні-камікадзе “Ланцет” був використаний штучний інтелект. Він був налаштований на ройове використання, автономну навігацію, пошук цілей та удар без зв'язку з оператором. На це вказує дуже незвичне маркування у вигляді кольорових кругів», – йдеться у матеріалі.

Зазначається, що таке маркування раніше помітили на російських автономних дронах V2U. За даними видання, яскраве маркування потрібне для зграйного руху БпЛА. До слова, атака на Київ 16 березня була саме груповою.

У Defence Express наголосили, що дальність польоту дрона «Ланцет» зазвичай становить 50 км, проте Росія раніше заявляла про рекордну дальність цих дронів у понад 130 км. Видання натякає, що «Ланцет» могли випустити по Києві з території Білорусі, оскільки російський кордон розташований від Києва за 200 км, а білоруський – за 90 км. Водночас радник міністра оборони та волонтер Сергій Стерненко повідомив, що «Ланцет» міг доставити до Києва російський дрон типу Shahed.

«Загалом сам факт спроби удару по центру Києва дроном “Ланцет”, який несе бойову частину вагою до 3 кг, вбачається лише заходом демонстрації нових можливостей терористичних ударів РФ. З іншого боку, знімає будь-які застереження щодо автономізації українських далекобійних дронів», – йдеться у статті.

Зазначимо, у пресслужбі Повітряних сил повідомили про «нетипову атаку» дронів 16 березня. За даними військових, росіяни застосували ударні дрони різних типів у напрямку Київщини. Загалом у ніч над Україною збили чи знешкодили 194 з 211 ворожих БпЛА типу Shahed, «Гербера», «Італмас» та дрони інших типів.