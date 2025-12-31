У четвер, 1 січня, в усіх регіонах України будуть відключення світла. Про це повідомило «Укренерго» увечері в середу, 31 грудня.

«Причина запровадження заходів обмеження – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти. Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою – дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що у ніч проти 31 грудня російські військові атакувала Одесу та область ударними дронами. Внаслідок обстрілу пошкоджено, зокрема, і енергообʼєкти, частина міста лишилася без світла. Загалом впродовж грудня росіяни неодноразово обстрілювали енергетичну інфраструктуру області, пошкодивши 10 підстанцій.