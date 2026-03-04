У порту Новоросійська було уражено морський тральщик «Валентин Пікуль»

У ніч на 2 березня Служба безпеки України спільно з підрозділами Сил оборони завдала удару по морському порту Новоросійська в Краснодарському краї. Внаслідок атаки пошкоджено морський тральщик «Валентин Пікуль» та два протичовнові кораблі. Про це джерела в СБУ повідомили українським ЗМІ, зокрема «Українській правді» у середу, 4 березня.

У спецслужбі розповіли, що внаслідок атаки 2 березня у порту Новоросійська було уражено морський тральщик «Валентин Пікуль», а також серйозних пошкоджень зазнали протичовнові кораблі «Єйськ» і «Касімов». Також відомо, що внаслідок обстрілу загинули троє російських моряків, ще 14 отримали поранення.

Крім цього, було знищено або пошкоджено радар наведення 30Н6Е2 комплексу С-300ПМУ-2 «Фаворит», зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцир-С2» та шість із семи нафтоналивних стендерів на терміналі «Шесхаріс». Пожежа в порту тривала всю ніч.

Співрозмовник видання наголосив, що уражені об’єкти використовувалися Росією для забезпечення війни проти України.

Нагадаємо, у ніч на понеділок, 2 березня, морські дрони атакували портове місто Новоросійськ. Крім пожежі у порту, росіяни заявляли про атаку на нафтовий термінал «Шесхаріс».