Зеленський наголосив, що Україна залишається готовою до діалогу

Президент Володимир Зеленський у середу, 4 березня, заявив, що через бойові дії на Близькому Сході Україна поки не отримувала сигналів щодо проведення наступного раунду мирних переговорів у тристоронньому форматі.

За словами президента, консультації щодо проведення перемовин у тристоронньому форматі буде продовжено, щойно це дозволять безпекові умови та політичний контекст. Україна, наголосив Зеленський, залишається готовою до діалогу.

«Зараз через ситуацію навколо Ірану ще немає необхідних сигналів для тристоронньої зустрічі. Але як тільки безпекова ситуація і загальний політичний контекст дозволять продовжити саме ту, тристоронню, дипломатичну роботу, це буде зроблено. Україна до цього готова», – розповів він.

Раніше «Суспільне» із посиланням на джерело в українській делегації повідомляло, що дата та місце зустрічі представників України, Росії та США наразі не визначені, тому переговори відклали.

Зеленський зазначав, що спочатку тристоронню зустріч планували провести 5–6 березня в Абу-Дабі. Згодом він допускав можливість перенесення переговорів до Женеви або іншого європейського міста.

Водночас Україна очікує позитивних новин щодо обміну полоненими з Росією. Зеленський подякував розвідці, Офісу президента та іншим залученим структурам за роботу над подальшими обмінами та наголосив, що держава продовжує працювати над поверненням усіх українців із російського полону.

Нагадаємо, 21 лютого спеціальний посланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф заявляв, що нові мирні перемовини щодо завершення війни в Україні можуть призвести до зустрічі президента Володимира Зеленського та голови Кремля Владіміра Путіна.