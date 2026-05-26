НАБУ та САП завершили досудове розслідування щодо справи Юлії Тимошенко

Спеціалізована антикорупційна прокуратура і Національне антикорупційне бюро України направили до суду справу щодо керівниці однієї з депутатських фракцій Верховної Ради, яку обвинувачують у пропозиції надати хабар іншим народним депутатам. Про це повідомили НАБУ та САП 26 травня.

Ані НАБУ, ані САП не називають імені фігурантки, однак обставини справи вказують на лідерку фракції «Батьківщина» Юлію Тимошенко.

За даними слідства, у грудні 2025 року, після викриття фактів отримання хабарів народними депутатами України за ухвалення рішень щодо законопроєктів у парламенті, обвинувачена почала домовлятися з окремими парламентарями про систему винагород за лояльні голосування.

Йшлося про сталий механізм співпраці з виплатами наперед та був розрахований на тривалий період. Народні обранці мали виконувати вказівки щодо голосування («за» чи «проти»), утримання або ж неучасті, зазначають антикорупційні правоохоронці.

НАБУ також опублікувало аудіозаписи, на яких чутно, що політикиня надає одному з депутатів інструкції щодо голосування у парламенті. Юлія Тимошенко спочатку заперечувала присутність на записах, однак згодом заявила, що детективи опублікували фрагменти її розмови з депутатом Ігорем Копитіним. За словами політикині, Копитін працював на НАБУ нібито для того, щоб правоохоронці закрили його кримінальну справу.

У січні 2026 року керівниці депутатської фракції повідомили про підозру за ч. 4 ст. 369 КК України (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовцю). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з конфіскацією майна або без такої.

16 січня Вищий антикорупційний суд обрав для Юлії Тимошенко запобіжний захід у вигляді застави розміром понад 33 млн грн. Уже 23 січня стало відомо, що за Тимошенко внесли всю суму застави.

26 січня Апеляційна палата ВАКС відхилила прохання Юлії Тимошенко про скасування запобіжного заходу у вигляді застави, але дозволила вільно пересуватися Україною.

16 лютого Апеляційна палата ВАКС скасувала арешт частини майна народної депутатки, голови партії «Батьківщина» Юлії Тимошенко та її чоловіка Олександра.