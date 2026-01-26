Юлія Тимошенко у суді оскаржувала запобіжний захід

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду відхилила прохання народної депутатки та голови партії «Батьківщина» Юлії Тимошенко про скасування запобіжного заходу у вигляді застави. Про це у понеділок, 26 січня, повідомило «Суспільне».

Юлія Тимошенко просила скасувати запобіжний захід у вигляді застави розміром 33 млн грн. Політикиня заявила, що справа проти неї – спосіб усунути конкурентів на можливих виборах. Також нардепка заявила, що аудіозаписи оприлюднені НАБУ, – сфальшовані та заперечила причетність до корупційної діяльності.

«Зі мною вирішили політично розправитися, все більше таких рішень провалюється завдяки нашій роботі. Вирішили нашу політичну силу напередодні виборів ліквідувати. Ніякої передачі грошей не було, аудіозапис замовний і змонтований», – заявила Юлія Тимошенко.

Адвокат політикині наголошував, що злочин, який інкримінують Юлії Тимошенко, не є особливо тяжким, але суд застосував до неї максимальний розмір застави. На думку захисника Тимошенко, застосування до неї запобіжного заходу у вигляді застави розміром 33 млн грн – необґрунтоване.

Водночас прокурор Віталій Грінчишин клопотав про збільшення розміру застави до 50 млн грн.

«Підозрюваною була озвучена сума, спосіб передачі, в яких інтересах. Зміст розмови свідчить про скоєння кримінального правопорушення. сторона обвинувачення відштовхувалась від суспільної небезпеки, майнового стану, декларації, така застава є помірною. Враховуючи її статки й ризики, щоб нівелювати ці ризики прийняли такий розмір застави», – заявив прокурор.

Зрештою суд відхилив апеляцію Юлії Тимошенко щодо скасування застави. Проте їй дозволили спілкуватися з народними депутатами та вільно пересуватися Україною.

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро 14 січня 2026 року оголосило Юлії Тимошенко підозру у хабарництві. За даними слідчих, вона пропонувала депутатам, які не належать до партії «Батьківщина», за хабарі голосувати «за» або «проти» певних законопроєктів. Того ж дня детективи опублікували записи розмов, на яких жінка надає одному з депутатів інструкції щодо голосування у Верховній Раді. Тоді Юлія Тимошенко заперечила причетність до записів. Однак згодом заявила, що НАБУ опублікувало фрагменти її розмови з депутатом Ігорем Копитіним, який нібито напрошувався до неї на зустрічі та заявляв, що не хоче більше бути у фракції «Слуга народу». Тимошенко звинуватила Копитіна у роботі на НАБУ нібито для того, щоб правоохоронці закрили його кримінальну справу.

16 січня Вищий антикорупційний суд обрав для Юлії Тимошенко запобіжний захід у вигляді застави розміром понад 33 млн грн. 23 січня стало відомо, що за Юлію Тимошенко внесли всю суму застави.