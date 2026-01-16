Юлії Тимошенко заборонили спілкуватися з низкою нардепів

У п’ятницю, 16 січня, Вищий антикорупційний суд обрав голові фракції «Батьківщина» Юлії Тимошенко запобіжний захід, їй призначили заставу у розмірі 33 млн грн.

Суд в Києві 16 січня обрав для Юлії Тимошенко запобіжний захід у вигляді застави в понад 33 млн грн. Таким чином частково задовольнивши прохання прокурора, який просив заставу 50 млн грн. Також вона має здати закордонний паспорт, не виїжджати за межі Київської області і не спілкуватися з низкою депутатів. Однак вона не муситиме носити електронний браслет.

Під час слухання справи прокурор САП заявив, що Тимошенко вживає заходів конспірації, зокрема, щотижня використовує техніку, щоб виявити прослушку, а з депутатом, з яким домовлялись про потрібні голосування, спілкувались через захищений месенджер «Сіґнал». Також, за версією прокуратури, вона контактувала через помічників та своїх людей.

«Головне, щоб не знали, що це від мене», – процитував прокурор нібито слова Тимошенко.

Юлія Тимошенко назвала записи прослуховування, опубліковані НАБУ, сфальшованими. Вона наголосила, що хоче отримати оригінали записів, щоб відправити на незалежну експертизу.

Тимошенко також розповіла, що НАБУ записало фрагменти її розмови з депутатом Ігорем Копитіним. За її словами, Копитін напрошувався до неї на низку зустрічей і казав, що не хоче більше бути у фракції «Слуга народу».

«Пан Копитін, який тут зашифрований як “Мазур”, – не просто депутат, по цьому депутату є справа у НАБУ. І він перебуває під тиском НАБУ, щоб, по суті, виконувати якісь доручення», – сказала вона

Адвокат Тимошенко заявив, що у неї під час обшуків вилучили iPhone 13. Прокурор же додав, що насправді вилучили шість мобільних телефонів та комп'ютер. На робочому столі комп'ютера виявили акаунт користувача «Каса» та каталог з назвою «Отчет». Файл був за період з 2022 по 2026 роки про отримання грошей і напрямки витрат, а також списки народних депутатів від «Слуги народу». Тимошенко відповіла, що комп'ютер не її особистий, а з приймальні.

Варто також додати, що суддя ВАКС відмовив захисту Тимошенко у задоволенні клопотання про допит народного депутата Ігоря Копитіна та не задовольнив клопотання про витребування всіх аудіозаписів.

Нагадаємо, Тимошенко оголосили підозру 14 січня. За даними правоохоронців, вона пропонувала хабарі депутатам, які не належали до «Батьківщини». За гроші нардепи мали голосувати «за» або «проти» конкретних законопроєктів. Також НАБУ опублікувало записи розмов, які зробило під час розслідування корупційної схеми. На аудіо чути як жінка надає одному з депутатів інструкції щодо голосування у Верховній Раді. Тимошенко ж заперечила причетність до записів.

15 січня повідомляли, що Спеціалізована антикорупційна прокуратура проситиме про запобіжний захід для Тимошенко у вигляді застави в 50 млн грн. Згодом Тимошенко заявила, що їй заблокували рахунки, з яких вона планувала сплатити заставу.