Юлію Тимошенко підозрюють у пропозиції дачі хабаря низці нардепів

Спеціалізована антикорупційна прокуратура проситиме про запобіжний захід у вигляді застави в 50 млн грн для глави парламентської фракції «Батьківщина» Юлії Тимошенко. Про це у четвер, 15 січня, повідомила речниця САП Ольга Постолюк у коментарі «Українській правді»

Спеціалізована антикорупційна прокуратура 15 січня подала клопотання до суду про запобіжний захід у вигляді застави у 50 млн грн і певних обовʼязків для Юлії Тимошенко. Серед них може бути вимога про здачу закордонного паспорта та прибуття на вимогу слідчих.

«Прокуратура проситиме про заставу в 50 млн грн та особисті зобов'язання», – заявила Постолюк.

Засідання Вищого антикорупційного суду щодо цього відбудеться у п’ятницю, 16 січня, о 09:00.

Нагадаємо, ввечері вівторка, 13 січня, НАБУ повідомило про викриття керівника однієї з фракцій Верховної Ради, який пропонував низці нардепів хабарі за голосування у парламенті. З’ясувалося, що мова йде про голову партії «Батьківщина» Юлію Тимошенко.

Слідчі встановили, що вона пропонувала хабарі депутатам, які не належали до «Батьківщини». За гроші нардепи мали голосувати «за» або «проти» конкретних законопроєктів.

Тимошенко оголосили підозру 14 січня. НАБУ опублікувало записи розмов, які зробило під час розслідування корупційної схеми. На аудіо чути як жінка надає одному з депутатів інструкції щодо голосування у Верховній Раді. Тимошенко ж заперечила причетність до записів.