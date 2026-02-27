Йдеться про двоповерхову будівлю на вул. Джерельній, 18 у Львові

Власниця групи компаній «Оліяр», що виготовляє олію під брендом «Майола», стала власницею колишнього візового центру на вулиці Джерельній. На це звернув увагу сайт Lviv.media.

Йдеться про двоповерхову будівлю загальною площею 2228 м² на вул. Джерельній, 18 у Львові. Будинок був одним із корпусів колишньої львівської газівні. Під час перебудови до будівлі добудували мансардний поверх. У останні роки в будинку працював візовий центр Канади. Будівля мала кількох співвласників, а от комунальна земельна ділянка площею 0,11 га під будинком була в оренді.

У листопаді 2024 року її виставили на продаж за 2,9 млн доларів (119,4 млн грн за актуальним курсом НБУ). У лютому 2026 року підприємиця Ірина Залізна звернулась до Львівської міської ради за оформленням права оренди землі. Власне з пояснювальної записки до ухвали з’ясувалося, що Ірина Залзна купила будівлю у липні 2025 року.

На пленарному засіданні 27 лютого депутати надали Ірині Залізній дозвіл на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,11 га на вул. Джерельній, 18. Після цього сесія ще має погодити розроблений проєкт.

Додамо, що ПП «Оліяр» є найбільшим виробником олії у Західній Україні та входить у топ-5 загальноукраїнського рейтингу виробників рафінованої соняшникової олії. Компанія виготовляє продукцію під брендами «Оліяр», «Соняшна», «Родинна» і «Майола».