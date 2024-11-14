У будівлі №18 на вул. Джерельній у останні роки працював візовий центр Канади

Будівлю колишнього візового центру біля ТРЦ Forum Lviv виставили на продаж за 2,9 млн грн. Будівля має кількох співвласників, однак її продають як цілісне майно.

Йдеться про двоповерхову будівлю на вул. Джерельній, 18 у Львові. Оголошення про його продаж оприлюднили у одній із тематичних Facebook-груп у четвер, 14 листопада, а також на сайті OLX. В оголошеннях вказано, що на продаж виставили цілу будівлю загальною площею 2228 м2.

«Будівля після повної реконструкції у 2012 році, обладнана високоякісною системою опалення, кондиціонування та вентиляції, наявна потужність електроенергії 180кВт, земельна ділянка 1100 м2. Багато років використовувалась під візовий центр», – вказано в оголошенні.

Всю будівлю продають за 2,9 млн доларів, що за актуальним курсом НБУ становить 119,4 млн грн.

За даними реєстру нерухомості, комунальна земельна ділянка площею 0,11 га під будинком перебуває в оренді. Сам будинок має кількох співвласників, серед яких львівʼянин Дмитро Бєлоус, підприємець із Брюховичів Любомир Гембара, який з 1993 працював на різних посадах у податковій службі, Романа і Віктор Мосейки, Олександр Береза, Юрій Гембара, Василь Чорній та інші.

Будинок №18 на вул. Джерельній є одним із корпусів колишньої львівської газівні. Під час перебудови до будівлі добудували мансардний поверх. У останні роки в будинку працював візовий центр Канади.