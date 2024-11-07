Будинок розташований на розі з вулицею Староєврейською

У четвер, 7 листопада, управління комунальної власності продало з аукціону в системі Prozorro.Продажі нежитлове приміщення площею 19,8 м2 на вул. Федоровича (Івана Федорова) в центрі Львова.

Стартова ціна приміщення на першому поверсі в будівлі на розі з вул. Староєврейською становила 1,229 млн грн. За лот змагалися п’ятеро учасників. Найбільше запропонувало ТОВ «Лендгруп» – 5,211 млн грн. Таким чином квадратний метр нежитлової нерухомості в центрі Львова коштував 263,2 тис. грн або 6,35 тис. доларів за курсом НБУ на день торгів.

Приміщення вільне, не перебуває в оренді, але є частиною пам’ятки архітектури місцевого значення. Що буде в приміщенні, визначає покупець.

ТОВ «Лендгруп» зареєстроване в Золочеві. Воно належить братам Тарасу і Андрію Мелехам, які також займаються будівельним бізнесом. Фірма торгує паливом, деревиною, будівельними матеріалами, займається куванням тощо.

Другу найбільшу суму на торгах – 4 млн грн – запропонувало ТОВ «Фреш трейд» з Луцька, що займається переробкою молока. Його власниками є львівська підприємиця Дарія Лабик (60%), Володимир Мотузюк (30%) і АТ «Закритий недиверсифікований венчурний фонд «Скайлайн», що належить львів’янину Остапу Шабаковському.

Цікаво, що раніше ТОВ «Лендгруп» було серед засновників ТОВ «Фреш трейд», а Дарія Лабик мала частку в ТОВ «Лендгруп». У 2016 році волинська фірма позичила у львівської 7,5 млн грн під договір іпотеки на молокопереробний завод. Гроші фірма не повернула. ТОВ «Лендгруп» зверталося з цього приводу до суду, щоб встановити право власності на підприємство, проте суд постановив, що цей спір вирішується в позасудовому порядку за умовами договору іпотеки.