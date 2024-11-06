З вул. Федоровича приберуть будівельний паркан, який там простояв з 2010 року

Вулицю Федоровича (між вул. Руською і вул. Староєврейською) у центрі Львова відкриють для пішоходів і проїзду спеціалізованої техніки. У четвер, 7 листопада, з проїзної частини вулиці приберуть огорожу будівельного майданчика, яка простояла там 14 років.

Як розповіли у львівській мерії, термін дозволу на влаштування будівельного майданчика на вул. Федоровича вже давно минув. Жодних робіт там не проводиться, однак прохід і проїзд вулицею є неможливий через цю огорожу.

«Тож ми демонтуємо огорожу, яка розташована на проїзній частині вулиці, почистимо вулицю від будівельних матеріалів, які розміщені на проїзній частині вулиці, і перенесемо паркан вздовж колишнього будівельного майданчика», – розповіла голова Галицької районної адміністрації Галина Гладяк.

За словами посадовиці, контейнери для побутових відходів, які є на цій вулиці, розмістять поруч. Згодом там планують розмістити підземні контейнери для сміття.

«Зараз спільно з ЛКП «Адміністратор послуг з управління побутовими відходами» напрацьовуємо загальну концепцію влаштування підземних контейнерів у центральній частині міста. Тому, коли буде напрацьована концепція, ці контейнери для відходів опустимо під землю», – додала Галина Гладяк.

Вул. Федоровича закрили у 2010 році через будівництво готелю. У 2010 році на місці зруйнованого будинку за адресою вул. Федоровича, 28 інвестори планували збудувати готель до футбольного чемпіонату Євро-2012. Будівництво зупинилося на етапі спорудження фундаменту після судових позовів кількох єврейських організацій, які оскаржували ухвалу Львівської міськради про продаж ділянки забудовнику – ТзОВ «Українські інвестиційні системи». Всі ці 14 років вулиця була перекрита будівельними парканами, у 2019 році там відкрили невеликий прохід для пішоходів.

У 2014 році суд визнав ухвалу недійсною, а в 2016 році місто уклало із забудовником мирову угоду про викуп ділянки із незавершеним будівництвом. ЛМР планує добудувати готель на вул. Федоровича. У січні 2019 року депутати затвердили технічну документацію із землеустрою та передали ділянки на вул. Федоровича, 23 та Федоровича, 28 в користування ТзОВ «Львівські традиції».