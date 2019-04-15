Закриту дев'ять років тому вулицю у центрі Львова відкрили для туристів і містян

Вулиця залишалася заблокованою через судову тяганину навколо незавершеного будівництва

У Львові для пішоходів відкрили прохід по вул. Федорова. За повідомленням Facebook-спільноти «Зручне місто», вулицю розблокували в п’ятницю, 12 квітня. Працівники комунальних служб облаштували тимчасовий дерев’яний настил для руху пішоходів між вулицями Руською та Староєврейською.

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Вулиця Федорова 9 років залишалась закритою для будь-якого руху. У 2010 році на місці зруйнованого будинку за адресою вул. Федорова, 28 планували збудувати готель до футбольногого чемпіонату Євро-2012. Будівництво завмерло на етапі спорудження фундаменту після судових позовів кількох єврейських організацій, які оскаржували ухвалу Львівської міськради про продаж ділянки забудовнику – ТзОВ «Українські інвестиційні системи». Всі ці дев'ять років вулиця була перекрита будівельними парканами.

У 2014 році суд визнав ухвалу недійсною, а в 2016 році місто уклало із забудовником мирову угоду про викуп ділянки із незавершеним будівництвом. ЛМР планує добудувати готель на вул. Федорова. У січні 2019 року депутати затвердили технічну документацію із землеустрою та передали ділянки на вул. Федорова, 23 та Федорова, 28 в користування ТзОВ «Львівські традиції».