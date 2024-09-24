Міськрада Львова продала приміщення в центрі міста за 500 тис. грн
Квадратний метр оцінили у 14,45 тис. грн або у 350 доларів США
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У понеділок, 23 вересня, управління комунальної власності департаменту економічного розвитку ЛМР продало з аукціону в системі Prozorro.Продажі нежитлове цокольне приміщення площею 34,9 м2 на вул. Кармалюка, 5 у Львові.
Стартова ціна лоту становила 437,1 тис. грн. За приміщення змагалися троє учасників. Богдан Пік запропонував за нього 504,47 тис. грн і став переможцем. Таким чином квадратний метр приміщення за результатами торгів оцінили у 14,45 тис. грн або 350 доларів США за курсом НБУ на день торгів.
Приміщення складається з двох кімнат і вбиральні, тут є пічка, інженерні комунікації. Висота стелі становить 2,7 м. Лот не перебуває в оренді і не є частиною пам'ятки культурної спадщини.
Переможець торгів – Богдан Пік – фізична особа підприємець другої групи. Він займається роздрібною торгівлею через інтернет.
Вулиця Кармалюка розташована у Личаківському районі Львова – між вул. Личаківською і вул. Юрія Руфа, неподалік від Львівської обласної клінічної лікарні.