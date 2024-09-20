Це вже був третій аукціон з продажу цього лоту

У п’ятницю, 20 вересня, Фонд держмайна провів в системі Prozorro.Продажі аукціон на закинуту адміністративну будівлю площею 168 м2 в селі Майдан Дрогобицького району Львівщини. Стартова ціна лоту становила 1 грн, а переможець торгів запропонував за неї 8 млн грн.

Цегляна будівля, оздоблена деревом, 1980-го року побудови перебуває на балансі державного підприємства «Львівський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації». Рішення про її приватизацію Фонд держмайна ухвалив торік влітку.

В описі до лоту вказано, що стан будівлі – задовільний. Площу у 168,1 м2 займають два поверхи і мансарда.

Будівля розташована на земельній ділянці комунальної власності площею 0,0163 га, що належить до земель рекреації.

Лот ФДМУ в селі Майдан на Дрогобиччині

В аукціоні було 26 учасників. Кінцеві ставки коливалися від 10 тис. грн до кількох мільйонів гривень. Переможцем торгів став Роман Свистунов, який запропонував за лот 8 млн грн. Таким чином, квадратний метр будівлі обійдеться йому у 47,6 тис. грн. Також переможець має сплатити 20% ПДВ.

Роман Свистунов брав участь в аукціоні як фізична особа. Інформації про такого підприємця в реєстрах немає. Про Романа Свистунова відомо лише те, що він живе в мікрорайоні Рясне-2 у Львові, їздить на мінівені Opel Vivaro і вже намагався купити цю будівлю.

На аукціоні, що відбувся торік у вересні, він запропонував за неї 9,99 млн грн, але його обійшли інші двоє учасників, які запропонували 10 і 11 млн грн. Утім, обох дискваліфікували і торги визнали такими, що не відбулися. До слова, у перших торгах взяли участь понад 50 людей і підприємств.

Фонд держмайна вдруге виставляв будівлю в селі Майдан на торги у жовтні 2023 року. Тоді торги не відбулися через відсутність учасників.

На останньому аукціоні другу найбільшу суму після Романа Свистунова запропонував Юрій Дрібнюк – львівський підприємець, який займається торгівлею побутовими електроприладами. Він також брав участь в перших торгах і запропонував тоді 10 млн грн.

Якщо Роман Свистунов відмовиться підписувати протокол торгів або платити за лот, право викупу перейде до Юрія Дрібнюка. Якщо ж і той відмовиться, то аукціон буде таким, що не відбувся.