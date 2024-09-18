Берта груп займається логістикою, рітейлом, імпортом тощо

Мурованська сільська рада 9 вересня продала з аукціону в системі Prozorro.Продажі майже 20 соток землі в селі Муроване під громадську забудову.

На торгах було двоє учасників – ТОВ «Про ріст» і ТОВ «Фотрейд». Останнє запропонувало за землю в Мурованому на 212 тис. грн більше від початкової ціни – 905 тис. грн – і стало переможцем торгів. Таким чином, ціна сотки під забудову в Мурованому становила майже 45,6 тис. грн

ТОВ «Фотрейд» зареєстроване в Мурованому на вул. Тополиній, 1 і входить до «Берта груп» львівського підприємця Олександра Бережанського і його дружини Тетяни Бережанської. У складі групи – 52 компанії, що займаються логістикою, рітейлом, імпортом тощо.

«Берта груп» Олександра Бережанського володіє мережами магазинів «Імідж», «Чистенько» і «Близенько». Остання фігурувала у скандалі про ухилення від сплати податків на мільйони гривень.

19,85 соток землі в селі Муроване неподалік Львова належать до земель житлової і громадської забудови. Цільове призначення ділянки – для розміщення готелів, офісних і торгових будівель, оздоровчих закладів тощо. Згідно з ухвалою Мурованської сільради від жовтня 2023 року, ділянка розташована в межах вулиці Тополиної.