Земля призначена для будівництва об'єктів торгівлі

У понеділок, 8 липня, Давидівська сільрада продала з аукціону ділянку площею 0,2843 га в селі Давидів, призначену для будівництва об’єктів торгівлі. У торгах взяли участь двоє людей. Переможець запропонував 3 млн грн, що лише на 230 тис. грн більше за стартову ціну.

Отже, ціна сотки землі в Давидові за результатами аукціону становить 105,5 тис. грн або 2,6 тис. доларів за курсом НБУ на 8 липня.

Найбільшу суму запропонував Ігор Біда – фізична особа підприємець, що займається вантажними перевезеннями. Його брат – Роман Біда – є депутатом Давидівської сільської ради від партії «Самопоміч».

Друга учасниця торгів – Іванна Грень – запропонувала за землю під забудову 2,8 млн грн. Іванна Грень – приватна підприємиця, керівниця господарства «Тетра» і дружина депутата Львівської районної ради Тараса Греня від «Європейської солідарності».