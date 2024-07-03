Сергій Ушарук - депутат Новояворівської міськради і місцевий забудовник

У середу, 3 липня, Новояворівська міська рада провела аукціон з продажу комунальної земельної ділянки площею 0,2 га, що призначена для забудови. За ділянку в аукціоні змагались двоє учасників – дружина депутата Новояворівської міськради Діана Ушарук і його бізнес-партнерка Іванна Палига.

Стартова ціна землі, цільовим призначенням якої є будівництво паркінгів та автостоянок, становила 613,25 тис. грн. Діана Ушарук запропонувала за неї 654,78 тис. грн, а Іванна Палига – 1,615 млн грн і стала переможницею. Утім, якщо Іванна Палига відмовиться оплатити покупку, право на викуп перейде до Діани Ушарук – за запропонованою нею ціною.

Іванна Палига разом із депутатом Сергієм Ушаруком є співзасновницею Новояворівської управляючої компанії «Міленіум». Сергій Ушарук також є директором будівельної компанії «Галичбудсервіс», що належить його родичці Ірині Ушарук. Також Ірині Ушарук належать компанії «Прайд Буд» і «Лев Бетон».

Управляюча компанія «Міленіум», керівницею якої є Іванна Палига, розташована на вул. Приозерній, 7 у Новояворівську. Тут розташований ЖК «Міленіум», власником якого є Сергій Ушарук. Ділянка для будівництва паркінгу на вул. Сонячній, яку продає Новояворівська міськрада, розташована зовсім поряд. Також поряд розташований ліс, а в ньому озеро Піщанське.

Додамо, що 41-річний Сергій Ушарук обраний у Новояворівську міськраду від партії «Голос» у 2020 році, у раді він є членом депутатської комісії з питань планування, фінансів, бюджету і соціально-економічного розвитку. Діана Ушарук є весільною фотографкою, а раніше працювала інспекторкою в МВС.