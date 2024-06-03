Ділянка, яку купила сестра депутата міськради Золочева, створивши фірму вже після оголошення аукціону

У травні Золочівська міськрада продала з аукціону в системі Prozorro.Sales земельну ділянку на вул. Об’їзній площею 0,9 га за 2,766 млн грн. Це землі громадської забудови з цільовим призначенням для будівництва та обслуговування адміністративних будинків, офісних будівель компаній, які займаються підприємництвом.

У серпні 2022 року Золочівська міськрада ухвалила рішення про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою цієї ділянки на вул. Об’їзній, у грудні його затвердили – у ньому ішлося про будівництво придорожньої інфраструктури. Вже у березні 2023 року місто віддало цю ділянку в оренду на 10 років ТОВ «Менеджер-Сіті» з платою 169 тис. грн на рік.

Як на орендному, так і на аукціоні з продажу ділянки було двоє учасників – ТОВ «Менеджер-Сіті» і ФОП Світлана Когут. На аукціоні з оренди землі ТОВ «Менеджер-Сіті» запропонувало на 2,5 тис. грн більше і перемогло. Під час продажу міськрадою Золочева землі фірма мала переважне право викупу і запропонувала на 38 тис. грн більше за стартову ціну, на якій вирішила зупинитись Світлана Когут. Зараз очікується підписання договору між міськрадою Золочева і ТОВ «Менеджер-Сіті».

ТОВ «Менеджер-Сіті», що займається будівництвом, засноване 16 лютого 2023 року – за 6 днів до проведення аукціону з оренди ділянки (розкриття пропозицій відбулося 22 лютого, а оголошення аукціону – 23 січня).

Директором фірми, за даними сервісу YouControl, є Віталій Іванишин. Згідно з документами на сторінці аукціону, він працює на посаді неповний робочий день – з понеділка по п’ятницю з 9:00 до 11:00. Також він є директором ще однієї фірми – «Патріотстайл», якій менше року і що займається виробництвом верхнього одягу.

Власницею обох підприємств є золочів’янка Галина Юрасова. Жінка працює в ТОВ «Електроконтакт Україна» менеджеркою зі зовнішньоекономічної діяльності. У 2020 році вона балотувалась у Золочівську міську раду за списком партії ВО «Свобода», але не пройшла.

Натомість депутатом міськради Золочева став її брат Ярослав Ластовський (це дівоче прізвище Галини Юрасової), який є членом районної організації ВО «Свобода» і свого часу був її керівником. Він працює в депутатській комісії з питань бюджету, підприємництва, інвестицій і транспорту міськради Золочева.

Ярослав Ластовський у 2020 році купив франшизу на магазини SPAR, також він заснував ТОВ «Патріотстайл», що зараз належить його сестрі, і є учасником ще шести бізнесів, один з яких – в Іспанії: франшиза на магазин MultiCook від української мережі «Галя балувана».