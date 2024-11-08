За лот змагались четверо учасників, переможцем стала фірма, що займається нерухомістю

У четвер, 7 листопада, управління комунальної власності Львівської міськради продало з аукціону в системі Prozorro.Продажі нежитлові приміщення першого поверху на вул. Раппапорта, 1.

Стартова ціна лоту становила 7,86 млн грн, а переможець – ТОВ «Хабітат Юкрейн» – зголосився заплатити за нього майже утричі більше – 21,85 млн грн. Таким чином, за результатами торгів, в яких було четверо учасників, ціна квадратного метру приміщення поблизу Краківського ринку сягнула 228,85 тис. грн або 5,5 тис. доларів за курсом НБУ на день торгів.

За класифікатором приміщення підходить для магазину, аптеки, перукарні, хімчистки, пральні, лікарняно-оздоровчого або фізкультурно-оздоровчого закладу тощо. Власник може сам визначати, як використовувати приміщення.

До кінця серпня 2027 року приміщення перебуває в оренді у фірми, що продає хлібобулочні вироби.

ТОВ «Хабітат Юкрейн» займається нерухомістю і належить львівським підприємцям Віталію Курилишину (99%) і Тарасу Хмеловському. Останній є директором фірми, а також засновником або учасником низки підприємств, що теж займаються нерухомістю. Окрім того, Тарас Хмеловський є членом Комітету підприємців Львівщини і засновником простору «Гринів» в однойменному селі поблизу Львова. Також Тарас Хмеловський був членом наглядової ради ПрАТ «Львівський універмаг «На Ринку», що інвестувало в реставрацію універмагу на площі Ринок.