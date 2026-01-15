Антикорупційні органи оголосили підозру Юлії Тимошенко 14 січня

Лідерка парламентської фракції «Батьківщина» Юлія Тимошенко у четвер, 15 січня, заявила, що їй заблокували рахунки. З них вона планувала сплатити заставу.

Тимошенко зазначила, що планувала сплатити заставу, яку їй має призначити суд у справі за підозрою у підкупі депутатів щодо голосувань у Верховній Раді, але після блокування рахунків не зможе цього зробити.

«Що таке сюр? Це коли ти плануєш сплатити заставу у відверто замовній політичній справі із грошей, отриманих як компенсація за політичні переслідування одного недалекого “диктатора”. Але не можеш цього зробити. Бо твої рахунки заблоковано ще до рішення суду», – йдеться у повідомленні.

15 січня стало відомо, що Спеціалізована антикорупційна прокуратура проситиме про запобіжний захід для Тимошенко у вигляді застави в 50 млн грн.

Нагадаємо, Тимошенко оголосили підозру 14 січня. За даними правоохоронців, вона пропонувала хабарі депутатам, які не належали до «Батьківщини». За гроші нардепи мали голосувати «за» або «проти» конкретних законопроєктів. Також НАБУ опублікувало записи розмов, які зробило під час розслідування корупційної схеми. На аудіо чути як жінка надає одному з депутатів інструкції щодо голосування у Верховній Раді. Тимошенко ж заперечила причетність до записів.