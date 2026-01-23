За народну депутатку Юлію Тимошенко сплатили заставу

За народну депутатку та голову партії «Батьківщина» Юлію Тимошенко, підозрювану у хабарництві, внесли всю суму визначеної судом застави – 33 млн грн. Про це у пʼятницю, 23 січня, повідомила антикорупційна організація Transparency International з посиланням на пресслужбу Вищого антикорупційного суду.

Як повідомляв ZAXID.NET, частину застави у розмірі 13,65 млн грн за Юлію Тимошенко сплатили вранці 20 січня. Зокрема, 5 млн грн на рахунок суду перерахував Сергій Рабчук, ще 8,65 млн грн сплатила Оксана Фетісова. Обоє пов’язані з одним із ключових спонсорів партії «Батьківщина», народним депутатом Костянтином Бондарєвим.

У чому підозрюють Юлію Тимошенко

14 січня 2026 року Національне антикорупційне бюро оголосило Юлії Тимошенко підозру у наданні неправомірної вигоди народним депутатам. За даними слідчих, за хабарі народні депутати, які не належать до партії «Батьківщина», мали голосувати «за» або «проти» певних законопроєктів. Також НАБУ опублікувало записи розмов, зроблені під час розслідування корупційної схеми. На аудіо чути як жінка надає одному з депутатів інструкції щодо голосування у Верховній Раді. Того дня Юлія Тимошенко заперечила причетність до записів.

16 січня Вищий антикорупційний суд обрав для Юлії Тимошенко запобіжний захід у вигляді застави розміром 33 млн грн, частково задовольнивши клопотання Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, яка вимагала визначити заставу у розмірі 50 млн грн. Під час засідання нардепка назвала аудіозаписи, що оприлюднило НАБУ, сфальшованими. Також Юлія Тимошенко заявила, що хоче отримати оригінали записів для проведення незалежної експертизи.

Водночас Тимошенко розповіла, що НАБУ записало фрагменти її розмови з депутатом Ігорем Копитіним, який нібито напрошувався до неї на зустрічі та заявляв, що не хоче більше бути у фракції «Слуга народу». Тимошенко також звинуватила Копитіна у роботі на НАБУ нібито для того, щоб правоохоронці закрили його кримінальну справу.

21 січня Вищий антикорупційний суд наклав арешт на частину майна Юлії Тимошенко. Зокрема, вилучені під час обшуку речі: шість мобільних телефонів, понад 46 тис. доларів, чорнові записи та системний блок. Також суд арештував два гаражі у Дніпрі та три авто, що оформлені на чоловіка нардепки. Водночас гроші на банківських рахунках політикині суд не заарештував.