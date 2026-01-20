Вищий антикорупційний суд призначив Тимошенко заставу у розмірі 33 млн грн

За лідерку партії «Батьківщина» Юлію Тимошенко, якій суд обрав запобіжний захід у вигляді застави, станом на ранок 20 січня сплатили понад третину визначеної суми – 13,65 млн грн. Про це повідомила «Українська правда» з посиланням на співрозмовників у правоохоронних органах.

За даними видання, станом на ранок вівторка, 20 січня, загальна сума внесених грошей становила 13,65 млн грн:

5 млн грн перерахував Сергій Рабчук,

8,65 млн грн внесла Оксана Фетісова.

Обоє пов’язані з одним із ключових спонсорів партії «Батьківщина», народним депутатом Костянтином Бондарєвим.

Відомо, що Рабчук раніше очолював банк «Велес», який було ліквідовано у 2020 році. Бенефіціарним власником цієї установи був Костянтин Бондарєв. Крім того, Рабчук і Бондарєв є співзасновниками благодійного фонду «Добре серце Батьківщини». Фетісова є засновницею та колишньою директоркою ТОВ «ТД Бондарєв», кінцевим бенефіціаром якого також зазначений Бондарєв.

У канцелярії ВАКС у коментарі «УП» повідомили, що не можуть оперативно надати інформацію щодо внесення застави, а адвокат Тимошенко Микола Титаренко не підтвердив, однак і не спростував інформацію про внесення грошей.

Відзначимо, що народна депутатка має сплатити заставу до середи, 21 січня.

Нагадаємо, Тимошенко оголосили підозру 14 січня. За даними правоохоронців, вона пропонувала хабарі депутатам, які не належали до «Батьківщини». За гроші нардепи мали голосувати «за» або «проти» конкретних законопроєктів. Також НАБУ опублікувало записи розмов, які зробило під час розслідування корупційної схеми. На аудіо чути як жінка надає одному з депутатів інструкції щодо голосування у Верховній Раді. Тимошенко ж заперечила причетність до записів.

15 січня повідомляли, що Спеціалізована антикорупційна прокуратура проситиме про запобіжний захід для Тимошенко у вигляді застави в 50 млн грн. Згодом Тимошенко заявила, що їй заблокували рахунки, з яких вона планувала сплатити заставу.

16 січня Вищий антикорупційний суд призначив Тимошенко заставу у розмірі 33 млн грн.