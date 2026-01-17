Нардеп відкинув закиди Тимошенко та заявив, що підтримує роботу антикорупційних органів

Народний депутат від партії «Слуга народу» Ігор Копитін прокоментував слова підозрюваної у хабарництві Юлії Тимошенко про те, що на аудіозаписі, де вона пропонує гроші за голосування, вона спілкувалася з ним. Сама Тимошенко звинуватила Копитіна у роботі на НАБУ нібито для того, щоб правоохоронці закрили його кримінальну справу.

16 січня Ігор Копитін заявив, що його «намагаються втягнути в політичні інтерпретації процесуальних дій і подій», до яких він не має жодного відношення. Він повідомив, що закиди та припущення на його адресу не відповідають дійсності та не мають підтверджень.

«Я не беру участі в політичних іграх і тим більше — не коментую дії правоохоронних органів. Послідовно підтримую курс на боротьбу з корупцією та ефективну роботу антикорупційних інституцій. Саме правова процедура, а не публічні заяви чи натяки, має давати відповіді на всі запитання», – заявив Копитін.

Копитін став обраним депутатом від «Слуги народу» у 2019 році. У 2020 році розслідувачі «Схем» виявили, що він працевлаштував помічником на платній основі свого брата Володимира Копитіна. У 2022 році голосував за скандальну містобудівну реформу, а в 2025 року – за законопроєкт про ліквідацію незалежності НАБУ і САП.

Нагадаємо, під час обрання запобіжного заходу Юлії Тимошенко, яку викрили на пропозиції хабарів депутатам за голосування в парламенті, вона заявила, що НАБУ записало фрагменти її розмови з депутатом Ігорем Копитіним. За словами Тимошенко, Копитін напрошувався до неї на низку зустрічей і казав, що не хоче більше бути у фракції «Слуга народу».

За словами Юлії Тимошенко, НАБУ нібито має справу по Ігорю Копитіну та начебто здійснює на нього тиск для виконання доручень. Політикиня стверджувала, що Копитін «був зацікавлений у закритті своєї справи», і тому передав записи НАБУ, «щоб це було компільовано і не відповідало дійсності».

13 січня антикорупційні органи повідомили про викриття Юлії Тимошенко на пропозиції грошей народним депутатам за голосування у Верховній Раді. Згодом НАБУ і САП оприлюднили запис розмови депутата, який діяв під прикриттям. На плівках чути, як Юлія Тимошенко пропонує гроші депутатам. Також правоохоронці знайшли повідомлення політикині, в якому вона дає вказівки не голосувати за призначення Михайла Федорова і Дениса Шмигаля на посади міністрів, а також за відставку Василя Малюка з посади голови СБУ.

Вже 14 січня Тимошенко повідомили про підозру в хабарництві, а 16 січня обрали їй запобіжний захід у вигляді застави в понад 33 млн грн.