ВАКС виніс рішення щодо арешту майна очільниці партії «Батьківщина» Юліїї Тимошенко

Вищий антикорупційний суд у середу, 21 січня, виніс рішення щодо арешту майна очільниці партії «Батьківщина» Юліїї Тимошенко, частково задовольнивши клопотання прокурора САП.

Зокрема, суд заарештував майно, яке вилучили під час обшуку в офісі партії «Батьківщина» 13 січня:

46,3 тис. доларів,

шість мобільних телефонів,

системний блок,

чорнові записи.

Також суд заарештував два гаражі у Дніпрі, а також автомобілі Toyota Land Cruiser, Audi А8 та ГАЗ, які оформлені на чоловіка Тимошенко – Олександра.

Проте гроші на банківських рахунках нардепки суд не заарештував. Суддя заявив, що це її єдине офіційне джерело доходів та фактично єдине її майно, тому накладання арешту буде надмірним.

Адвокат Тимошенко наголосив, що захист не погоджується з рішенням і буде оскаржувати його в апеляції.

Справа Юлії Тимошенко

Нагадаємо, Тимошенко оголосили підозру 14 січня. За даними правоохоронців, вона пропонувала хабарі депутатам, які не належали до «Батьківщини». За гроші нардепи мали голосувати «за» або «проти» конкретних законопроєктів. Також НАБУ опублікувало записи розмов, які зробило під час розслідування корупційної схеми. На аудіо чути як жінка надає одному з депутатів інструкції щодо голосування у Верховній Раді. Тимошенко ж заперечила причетність до записів.

15 січня повідомляли, що Спеціалізована антикорупційна прокуратура проситиме про запобіжний захід для Тимошенко у вигляді застави в 50 млн грн. Згодом Тимошенко заявила, що їй заблокували рахунки, з яких вона планувала сплатити заставу.

16 січня Вищий антикорупційний суд призначив Тимошенко заставу у розмірі 33 млн грн. Станом на ранок 20 січня стало відомо, що за неї сплатили понад третину визначеної суми.