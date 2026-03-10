Українські війсьокві уразили завод у Брянську, що виготовляє чіпи для ракет та безпілотників

Українські військові успішно атакували російський завод з виробництва систем управління ракет «Кремній ЕЛ», що розташований у Брянську. Про це повідомив Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами, передають Hromadske та «Українська правда».

«Дзвонив мені командувач Сирський і розповів про успішну операцію, яка тільки що пройшла. Було вражено брянський завод. Цей завод виготовляв системи управління всіх видів ракет Російської Федерації», – цитує «УП» президента.

За даними російського телеграм-каналу Astra, йдеться про завод мікроелектроніки «Група Кремній ЕЛ», що спеціалізується на виробництві чіпів для ракетних комплексів та безпілотників. Губернатор Брянської області Алєксандр Богомаз також підтвердив удар.

«Кремній ЕЛ» є одним з ключових заводів, що працює на російський військово-промисловий комплекс. Там виробляють інтегральні мікросхеми, діоди, транзистори, силові модулі та інші напівпровідникові компоненти, що використовуються в електронних блоках російського озброєння. Зокрема, компоненти вироблені на заводі, використовують у ракетних комплексах, системах ППО та безпілотниках. Йдеться про зенітно-ракетні комплекси «Панцир», С-300 й С-400, оперативно-тактичні ракетні комплекси «Іскандер», «Тополь-М», «Булава», а також засоби РЕБ та РЛС.

Як зазначає Defense Express, «Кремній ЕЛ» ще до 2022 року постачав 90% своєї продукції на інші військові заводи. Крім того, за даними ГУР, вироблені на цьому заводі компоненти, росіяни використовують у нових крилатих ракетах «Іздєліє-30».

Генштаб ЗСУ уточнив, що завод у Брянську атакували крилатими ракетами Storm Shadow. Аеророзвідники підрозділу окремого полку безпілотних систем «Рейд» СБС зафіксували ураження цілі та значне пошкодження виробничих потужностей заводу, однак масштаби завданих збитків ще уточнюють. Судячи з оприлюдненого відео, у російське підприємство влучили п’ять ракет. Моменти влучення зафіксував український безпілотник, який перебував над заводом.

«В межах системного зниження воєнно-економічного потенціалу російського агресора підрозділи Сил оборони України завдали успішних ударів ракетами повітряного базування Storm Shadow по брянському заводу мікроелектроніки “Кремній ЕЛ”. Це критично важлива ланка в ланцюжку виробництва російського “високоточного” озброєння», – наголосили у Генштабі ЗСУ.

Раніше завод «Кремній ЕЛ» неодноразово атакували дрони, зокрема у вересні 2023 року та січні 2025 року.